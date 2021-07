Fel i systemet - tejp kostade 17 miljoner

I fredags kunde ATL berätta om Erland Nilsson utanför Lönneberga i Småland som fick en faktura på cirka tre miljoner kronor för rengörning av en oljetank. Den verkliga kostnaden skulle vara 1900 kronor.



Då trodde Lantmännens kommunikationschef Elisabeth Söderström "att någon tryckt fel på tangenterna".

Men det måste finnas många feltryckare med tanke på de samtal vi har fått till redaktionen.



Lantbrukaren Per-Åke Johansson i Halland åkte den 16 augusti in till Varberg och Lantmännen Maskin för att handla lite grejor. När han några dagar senare fick fakturan stod tre rullar svart el-tejp upptagna för en kostnad på 14 273 998,20 kronor plus moms.

- Ingen skugga över dem här i Varberg. De fattade att det måste vara fel och lovade att korrigera det direkt, säger en påtagligt munter Per-Åke Jonsson.



Vi får också via ett samtal från Boden veta att ett byte av en turbo på en traktor, som i verkligheten kostade 18 000 kronor, fakturerades med beloppet 3,3 miljoner kronor. Fakturan kom också i det fallet från Lantmännen Maskin.



Anna-Lena Lindell chef för marknadskommunikation på Lantmännen Maskin; Vad är det som händer?

- Det är den mänskliga faktorn. Det har blivit fel vid inscanningen av varan.



Mellan tre och åtta liknande fall inträffar varje år inom Lantmännen Maskin, vilket Anna-Lena Lindell tycker är försumbart i förhållande till alla fakturor som hanteras.



I Per-Åke Johanssons fall är förklaringen att scannern läst av numret på varan, som råkade bestå av siffrorna 475799 i stället för priset. Detta har sedan multiplicerats med antalet artiklar som alltså var tre. Resultatet att föra vidare till en faktura blev därmed 14 273 998 kronor och 20 öre som i sin tur räknades upp ännu mer med momsen. Slutsumman på den faktura som hamnade i Per-Åke Johansson brevlåda var alltså hela 17 842 493 kronor.

En hyfsad omsättning för Lantmännen Maskin i Varberg den veckan kan man tycka. Dan Birgerson