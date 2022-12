Federley (C) vill se ny strategi för djurvälfärd i EU

Fredrick Federley (C) är vice ordförande i The Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals.

Ökat förtroende

Försöker få stöd

Nu har gruppen tilldelat honom ett nytt uppdrag. Fredrick Federley ska försöka förmå EU-kommissionen att föreslå en ny strategi för djurvälfärd i EU.Federley anser att en det är viktigt, eftersom det i dag saknas en tydlig definition av god djurvälfärd på EU-nivå.En tydligare definition skulle bland annat bidra till att konsumenterna får ett ökat förtroende för livsmedelsprodukter, menar Federley.Det skulle också vara gynnsamt för länder som redan har en god djurvälfärd som till exempel Sverige, anser han.Federley försöker nu samla stöd i EU-parlamentet för att få upp frågan på EU-kommissionens agenda.