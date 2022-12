25 hektar skogsmark på Kårböle 3:46 i Ljusdals kommun har fått ny ägare.

735 000 kronor fick Stefan Andersson, 33 år, från Härnösand, ge för skogsfastigheten Kårböle 3:46 i Ljusdals kommun. Köpet från säljaren Fredrik Larsson, Carl Gunnar Christer Hellström, Berit Maria Strandberg, Kerstin Birgitta Hedde, Anna Birgitta Salathé, Agnes Kristina Hellström, Gunnar Sara Dino Hellström, Britt Kroon, Nils Wolrath Larsson, Rafael Bengtsson, Maj Inger Forssberg, Martina Stellnert, Carl Stellnert, Anders Georg Larsson, Lars Johan Vidénros, Christofer Larsson, Marianne Elisabeth Säfsten, Lotta Agholme, Oscar Carl Hellström, Karin Elisabeth Björk, Dag Jonas Strandberg, Eva Maria Björk, Per Henrik Hedde, Hans Erik Hedde, Per Olof Forssberg, Mats Forssberg, Jan Olof Forssberg, William Björn Olof Forssberg, Lena Birgitta Hedde, Ellen Larsson, Cecilia Yhrefors, Richard Olof Åke Kroon, Nils Henrik Andreas Hedde och Per Erik Andreas Hedde blev klart i mars 2020.