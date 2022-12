70 hektar skog på adressen Bygden 235 i Strömsund har bytt ägare.

Försäljningen av skogsfastigheten på Bygden 235 i Strömsund är nu klar. Nya ägare blir Per Erik Gustav Svenzén, 36, och Per Carl Johan Svenzén, 40, som köpte fastigheten av Per Jonas Markus Svanström. Ägarbytet gjordes i december 2018 och priset blev 3 000 000 kronor.