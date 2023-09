60 hektar skogsfastighet på Nyhem 3:13 i Sandvikens kommun har bytt ägare.

Nu är det klart vem som köpt skogsfastigheten Nyhem 3:13 i Sandvikens kommun av Bengt Anders Olov Eriksson. Nya ägare är Per Erik Signar Sandlund, Per David Sandlund och Per Marcus Sandlund. Priset blev 3 300 000 kronor, och de nya ägarna tog över fastigheten i augusti 2023.