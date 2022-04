Skogen på Nordåker 14:9 i Gagnefs kommun har bytt ägare.

Per Magnus och Per Johan Granholm, 41 och 45 år, har tagit över skogsfastigheten Nordåker 14:9 i Gagnefs kommun från Per Lars-Erik Granholm. Ägarskiftet i form av en gåva blev klart i mars 2022. Skogsmarken är 17 hektar stor.

I fastigheten ingår även en ekonomibyggnad på 54 kvadratmeter.