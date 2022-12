Villan på adressen Starred 177 i Härnösand har fått nya ägare.

Nu är det klart vem som köpt lantbruksfastigheten på Starred 177 i Härnösand av Carl Jörgen, Per Christer och Roger Åström. Nya ägare är Per Wall, 54, och Per Kenneth Sjölander, 55. Priset blev 500 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i november 2020. Det 101 kvadratmeter stora huset är byggt 1920.

Fastigheten omfattar också 7 hektar skogsmark, en ekonomibyggnad på 172 kvadratmeter, 1 hektar betesmark och 2 hektar åkermark.

I juni såldes en gård precis i närheten, på Starred 183. Gården är på 11 hektar och priset för den blev 760 000 kronor.