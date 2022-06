Villa på Östanberg 1 i By Kyrkby har fått nya ägare.

Rikard Mattias, Magnus Axel och Liselotte Bergkvist har tagit över fastigheten på adressen Östanberg 1 i By Kyrkby från Leif Sven Lönnqvists dödsbo och Eva Inga-Lill Lönnqvist. Ägarbytet blev klart i juni 2022 och köpesumman blev 2 700 000 kronor. Huset har en boyta på 152 kvadratmeter.

Fastigheten omfattar också 2 hektar åkermark, en ekonomibyggnad på 138 kvadratmeter och 9 hektar skogsmark.

Lite mindre än en kilometer därifrån såldes för fem månader sedan en gård, på Mestaäng 2. Priset blev där 1 450 000 kronor, för den 6 hektar stora gården.

De senaste tolv månaderna har det sålts ett hus inom en kilometer från den här fastigheten. Det dyraste var Mestaäng 2, som gick för 1 450 000 kronor.

Under samma period har det sålts 202 bostäder i postorten By Kyrkby. Priset per kvadratmeter är 17 757 kronor.

Priserna på bostäder i Avesta kommun i princip stått stilla senaste tre månaderna, enligt Mäklarstatistik.se.

För länet har priserna stigit med 1,4 procent under perioden.

Samma siffror för senaste året är 12 procents ökning i Avesta kommun och 8 procents ökning i länet.

I snitt måste du ut med 16 800 kronor per kvadratmeter i Avesta kommun, mot 22 357 kronor för varje kvadratmeter i snitt i hela länet.

Här är de fem dyraste fastighetsförsäljningarna i postorten By Kyrkby senaste tolv månaderna:

1. Byås 8. Pris: 3 600 000 kronor.

2. Södra Rudu 30. Pris: 2 700 000 kronor.

3. Färjan 11. Pris: 2 700 000 kronor.

4. Djupviksvägen 45. Pris: 2 400 000 kronor.

5. Leknäs 34. Pris: 2 200 000 kronor.