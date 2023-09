Fastigheten på Hössjö 289 i Umeå har fått nya ägare.

2 800 000 kronor fick Åsa Mari Theres Stenman, 45, och Per Anders Östling, 40, sedan tidigare boende på just Hössjö ge för fastigheten på adressen Hössjö 289 i Umeå. Gården innehåller ett hus med boyta på 171 kvadratmeter, skogsmarker på 32 hektar och 15 hektar åkermark. På fastigheten står även en ekonomibyggnad på 567 kvadratmeter. Köpet från säljaren Åsa Sofie Brändström och Bert Ola Johansson blev klart i september 2019.