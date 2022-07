Det är Korssjön 4 i Robertsfors som har fått nya ägare.

1 200 000 kronor fick Per Anders Robin Isaksson, Anita Carina Elisabet Isaksson, Amanda Hilma Linnéa Löfgren, Per Anders Isaksson, Per Emil Tonie Isaksson och Johanna Matilda Lindgren ge för fastigheten på adressen Korssjön 4 i Robertsfors. Gården innehåller ett hus med boyta på 110 kvadratmeter, 4 hektar åkermarker och skog på 6 hektar. På fastigheten står dessutom en ekonomibyggnad på 55 kvadratmeter. Köpet från säljaren Ulla Maj Sturve blev klart i juni 2022.

För åtta månader sedan såldes ett hus lite mindre än en kilometer därifrån, på Korssjön 1. Där landade priset på 750 000 kronor för det 89 kvadratmeter stora huset.

De senaste tolv månaderna har det sålts ett hus inom en kilometer från den här fastigheten. Det dyraste var Korssjön 1, som gick för 750 000 kronor.

Under samma period har det sålts 112 bostäder i postorten Robertsfors. Priset per kvadratmeter är 13 544 kronor.

Priserna på bostäder i Robertsfors kommun i princip stått stilla senaste tre månaderna, enligt Mäklarstatistik.se.

För länet har priserna i princip stått stilla under perioden.

Samma siffror för senaste året är i princip oförändrade priser i Robertsfors kommun och 9 procents ökning i länet.

Snittpriset på fastighetsförsäljningar är 13 777 kronor per kvadratmeter i Robertsfors kommun, mot 25 090 kronor för varje kvadratmeter i snitt i hela länet.

Här är de fem dyraste fastighetsförsäljningarna i postorten Robertsfors senaste tolv månaderna:

1. Legdeviken 103. Pris: 2 200 000 kronor.

2. Buafors 111. Pris: 2 175 000 kronor.

3. Tallstigen 14. Pris: 2 100 000 kronor.

4. Lövviken 19. Pris: 2 050 000 kronor.

5. Lill-Getskär 5. Pris: 2 010 000 kronor.