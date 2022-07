Fastigheten på Kungsäters By 27 i Kungsäter har fått nya ägare.

Per Anders Vilhelm Warnström, 40, och Linnéa Adéle Persdotter Carlsson, 32, boende på Hagatorpet Kungsäters By i Kungsäter är nya ägare till fastigheten på adressen Kungsäters By 27 i Kungsäter. Gården innehåller ett hus med boyta på 150 kvadratmeter, 26 hektar skogsmark (samt ett skoglig impediment), betesmark på 16 hektar och åkermark på 25 hektar. Även en ekonomibyggnad på 1 301 kvadratmeter står på fastigheten. Säljare är Greta Susanna och Bengt Nicklas Johansson. Affären blev klar i juni 2022 och köpesumman blev 9 450 000 kronor.

De senaste tolv månaderna har det sålts 515 bostäder i postorten Kungsäter. Priset per kvadratmeter är 38 177 kronor.

Priserna på bostäder i Varberg kommun har stigit med 5,1 procent senaste tre månaderna, enligt Mäklarstatistik.se.

För länet har priserna stigit med 1,0 procent under perioden.

Samma siffror för senaste året är 7 procents ökning i Varberg kommun och 5 procents ökning i länet.

I snitt måste du ut med 38 686 kronor per kvadratmeter i Varberg kommun, mot 38 063 kronor för varje kvadratmeter i snitt i hela länet.

Här är de fem dyraste fastighetsförsäljningarna i postorten Kungsäter senaste tolv månaderna:

1. Gunnarsjö By 32. Pris: 2 950 000 kronor.

2. Kungsäters By 11. Pris: 2 950 000 kronor.

3. Klockebergsvägen 10. Pris: 2 700 000 kronor.

4. Påskbergsvägen 13. Pris: 2 675 000 kronor.

5. Lundgrens Väg 22. Pris: 2 300 000 kronor.