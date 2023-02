Det är Viggskiftet 1:1 i Bollnäs kommun som har fått nya ägare.

Åsa Pernilla Rosén, 53, och Jan-Erik Hallgren, 54, från Bollnäs, är nya ägare till skogsfastigheten Viggskiftet 1:1 i Bollnäs kommun. Säljare är Fredrik Larsson, Carl Gunnar Christer Hellström, Berit Maria Strandberg, Kerstin Birgitta Hedde, Anna Birgitta Salathé, Agnes Kristina Hellström, Britt Gerd Elisabet Kroon, Nils Wolrath Larsson, Maj Inger Forssberg, Anders Georg Larsson, Lars Johan Vidénros, Gunnar Sara Hellström, Wolrath Christofer Larsson, Marianne Elisabeth Säfsten, Oscar Carl Hellström, Lotta Therese Agholme, Eva Maria Björk, Dag Jonas Strandberg, Karin Elisabeth Björk, Hans Erik Hedde, Per Henrik Hedde, Per Olof Forssberg, Jan Olof Forssberg, Mats Olof Forssberg, William Björn Olof Forssberg, Lena Birgitta Hedde, Anna Cecilia Elisabet Yhrefors, Richard Olof Åke Kroon, Ellen Victoria Larsson, Nils Henrik Andreas Hedde och Per Erik Andreas Hedde. Ägarbytet blev klart i januari 2023 och priset blev 475 000 kronor. Skogsmarken är nio hektar stor.