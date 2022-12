Fastigheten på Torvalla By 230 i Östersund har fått ny ägare.

5 150 000 kronor fick Erik Johan Åström, 32 år, sedan tidigare boende på just Torvalla By, ge för fastigheten på adressen Torvalla By 230 i Östersund. Gården innehåller ett hus med en boyta på 150 kvadratmeter, åkermark på 8 hektar och 30 hektar skogsmarker. På fastigheten står även två ekonomibyggnader på totalt 500 kvadratmeter. Köpet från säljaren Lennart Norin blev klart i maj 2018.

Bara några hundra meter bort såldes i april förra året ett hus, på Falkfångarvägen 43. Där landade priset på 4 000 000 kronor.