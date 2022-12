Fastighet på By 2 i Gullspång har fått ny ägare.

Henrik Per David Högberg, 39, är ny ägare till lantbruksfastigheten på adressen By 2 i Gullspång. Tidigare ägare var Per Göran Torbjörn Högberg. Ägarskiftet blev klart i januari 2019. På gården finns ett hus med boyta på 97 kvadratmeter, en skog på 5 hektar och 4 hektar åkermark. Även en ekonomibyggnad på 294 kvadratmeter står på fastigheten.