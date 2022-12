Fastigheten på Böle 212 i Offerdal har fått nya ägare.

Per Erik Markus Ernehed, 36, och Clara Maria Bodén, 39, sedan tidigare boende på just Böle har köpt lantbruksfastigheten på adressen Böle 212 i Offerdal av säljaren Per Erik Örjan Ernehed och Katarina Ann-Charlotte Ernehed. Köpesumman blev 4 200 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i november 2022. Gården innehåller ett hus med boyta på 157 kvadratmeter, en skog på 107 hektar (samt ett skoglig impediment), åkermarker på 11 hektar och betesmarker på 1 hektar. På fastigheten står även en ekonomibyggnad på 423 kvadratmeter.

De senaste tolv månaderna har det sålts 17 bostäder i postorten Offerdal. Priset per kvadratmeter är 11 149 kronor.

Priserna på bostäder i Krokom kommun i princip stått stilla senaste tre månaderna, enligt Mäklarstatistik.se.

För länet har priserna sjunkit med 3,4 procent under perioden.

Samma siffror för senaste året är i princip oförändrade priser i Krokom kommun och 5 procents ökning i länet.

I snitt måste du ut med 23 871 kronor per kvadratmeter i Krokom kommun, mot 23 198 kronor för varje kvadratmeter i snitt i hela länet.

Här är de fem dyraste fastighetsförsäljningarna i postorten Offerdal senaste tolv månaderna:

1. Rönnöfors 303. Pris: 3 675 000 kronor.

2. Könsta 121. Pris: 1 500 000 kronor.

3. Ekeberg 270. Pris: 1 300 000 kronor.

4. Åflo 201. Pris: 1 000 000 kronor.

5. Bångåsen 330. Pris: 975 000 kronor.