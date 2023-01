Fastighet på adressen Gåsbo 40 i By Kyrkby har fått nya ägare.

Fastigheten på Gåsbo 40 i By Kyrkby har fått nya ägare. Köpare är Jonas Emil Blomqvist, 44, och Carina Anna Linnea Palmgren, 31, boende på By Smedsbo i By Kyrkby och säljare är Björn Erik Lindbergs dödsbo, Karin Annelie Lindberg och Anna Monika Ericsson. Köpet blev klart i december 2022 och priset blev 2 400 000 kronor. Gården innehåller ett hus med boyta på 105 kvadratmeter, 6 hektar åkermarker och skogsmark på 6 hektar. På fastigheten står även två ekonomibyggnader på totalt 286 kvadratmeter.

För bara två månader sedan såldes en tomt lite mer än kilometer därifrån, på Åkersbyn 19. Där landade priset på 350 000 kronor.

De senaste tolv månaderna har det sålts 16 bostäder i postorten By Kyrkby. Priset per kvadratmeter är 16 457 kronor.

Priserna på bostäder i Avesta kommun i princip stått stilla senaste tre månaderna, enligt Mäklarstatistik.se.

För länet har priserna sjunkit med 7,6 procent under perioden.

Samma siffror för senaste året är i princip oförändrade priser i Avesta kommun och -7 procents prissänkning i länet.

Snittpriset på fastighetsförsäljningar är 14 027 kronor per kvadratmeter i Avesta kommun, mot 19 861 kronor för varje kvadratmeter i snitt i hela länet.

Här är de fem dyraste fastighetsförsäljningarna i postorten By Kyrkby senaste tolv månaderna:

1. Färjan 11. Pris: 2 700 000 kronor.

2. Färjan 99. Pris: 2 300 000 kronor.

3. Vällarns Väg 11. Pris: 1 752 000 kronor.

4. Björka 2. Pris: 1 750 000 kronor.

5. Storbyn 22. Pris: 1 610 000 kronor.