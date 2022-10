Det är Svärta Väsby 1 i Svärta som har fått nya ägare.

Fastigheten på adressen Svärta Väsby 1 i Svärta har fått nya ägare. Filip Per Elis Sälmark och Simon Per Gösta Sälmark, båda 29 år, har fått fastigheten som gåva av Per Gunnar Sälmark. Överföringen blev klar i september 2022. På gården finns tre byggnader med total boyta på 447 kvadratmeter, skog på 134 hektar (samt ett skoglig impediment), betesmark på 5 hektar och åkermark på 65 hektar. Även tre ekonomibyggnader står på fastigheten.