Det är Östbjörka Göras Väg 26A i Rättvik som har fått nya ägare.

Fastigheten på Östbjörka Göras Väg 26A i Rättvik har fått nya ägare. Per Stefan, Linnéa Elisabeth och Per Fredrik Nallgård, har fått fastigheten som gåva av Per Anders Nallgård. Överföringen blev klar i maj 2019. Gården innehåller två byggnader med total boyta på 266 kvadratmeter, skogsmark på 132 hektar och 2 hektar åkermarker. En ekonomibyggnad på 539 kvadratmeter finns också på fastigheten.