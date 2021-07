Färre takras i vinter

- Under perioden november till februari anmäldes 593 skador på lantbruksbyggnader i Sverige och Länsförsäkringar har betalat ut 53 miljoner kronor. Siffrorna kan öka något men kommer inte i närheten av förra årets siffror då Länsförsäkringar ersatte 2?000 lantbrukare med sammanlagt 300 miljoner kronor, säger Hans Frank som är skadeexpert på Länsförsäkringar Skåne.



- Kanske föll de sämst byggda taken samman under förra vintersäsongen eller så har vi inte haft så kraftiga snöfall som förra året.





Flest i Skåne i år

Mer noggrannhet krävs

Förra året var det främst Östergötland och Västra Götalands län som drabbades av takras. I år är det Skåne.Länsförsäkringar Skåne har betalat ut 13 miljoner kronor och Länsförsäkringar Kristianstad 5 miljoner. Tillsammans handlar det alltså om 18 miljoner kronor. En förklaring är att det finns många stora lantbruksbyggnader i Skåne.- Men vi fick också mycket snö i december och vi hade inte så mycket i fjol, säger Hans Frank.Därefter kommer Länsförsäkringar Skaraborg med 4 miljoner kronor, Västernorrland med 3,7 miljoner kronor och Östergötland och Gotland med vardera 3 miljoner kronor.Erfarenheterna från denna och förra vintern är att de tak som rasar ofta är ganska nya. De uppfyller kraven enligt beräkningarna och det har inte kommit mer snö än de egentligen skulle klara av.Hans Frank tror därför att det krävs mer noggrannhet, särskilt när takstolarna reses. Ett modernt tak som inte har så stor lutning måste stå absolut rätt.Han tror också att normerna för snölaster och hur man beräknar snölaster eventuellt måste förändras för att fler tak i framtiden ska hålla för snön.- Sedan måste man förstås skotta, säger han.Birgitta Sennerdal