Inom landsbygdsprogrammet är målet att 20 procent av Sveriges jordbruksmark ska brukas med ekologiskt.

Ökningstakten lägre

Omställd areal

Förra året, 2013, brukades 16,5 procent ekologiskt. Den ekologiska odlingen har ökat under lång tid men 2012 och 2013 var ökningstakten lägre än tidigare år.Att den ekologiska arealen inte ökar lika mycket som tidigare förklaras av att marken som ställs om till eko minskar. 2010 var 109 000 hektar under omställning till eko. Efter det har arealen minskat med 62 procent, till 41 200 hektar under 2013.Arealen som var omställd till ekologisk produktion ökade även 2013 till 460 300 hektar. En ökning med drygt 8 procent jämfört med 2012. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.