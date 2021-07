Färre skaffar hund

Svenska Kennelklubben ser ett samband mellan nedgången i nyregistreringar och finanskrisen. Nedgången startade nämligen under hösten 2008.

Under förra året nyregistrerades 58 712 hundar, att jämföra med 61 014 året före.



Som vanligast toppas listan över de populäraste raserna av schäfer, labrador och golden retriever. Enda nykomlingen bland de tio mest populära raserna är kinesisk nakenhund som erövrat just tiondeplatsen.



Under förra året registrerades fyra nya raser: den drivande hunden american foxhound, den stående franska fågelhundsrasen braque de bourbonnais, den japanska spetsrasen hokkaido samt cimarrón uruguayo. Den sistnämnda kommer som namnet antyder från Uruguay där den används som boskapshund och vakthund.ATL.nu