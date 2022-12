Färre och större gårdar i Finland

År 2014 fanns det 52 775 jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. Sedan 2013 har antalet gårdar minskat med 1600 stycken, vilket utgör tre procent. Om takten fortsätter kommer det finnas mindre än 50 000 gårdar år 2016, enligt naturresursinstitutet Lukes beräkningar.

Större areal

Växtproduktion vanligare

Trots att antalet gårdar minskar så ökar den tillgängliga jordbruksmarken i landet. Under fjolåret ökade åkerarealen med 8 500 hektar till 2,27 miljoner hektar. Den genomsnittliga gårdsstorleken var 43 hektar under fjolåret, vilket är en ökning med 1,5 hektar sedan förra året.I nuläget är en tredjedel av den finländska åkerarealen utarrenderad. 69 procent av de verksamma gårdarna i landet arrenderar mark.Antalet gårdar med växtproduktion i Finland ökar medan husdjursgårdarna minskar i antal. Under fjolåret hade 65 procent av gårdarna växtodling som huvudsaklig inriktning och något över 30 procent husdjursproduktion, medan resten var blandgårdar.Jordbrukarnas medelålder i Finland var under fjolåret 50,6 år.