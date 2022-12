Färre nya företag i februari

Landet har därmed fått 12 493 nya företag hittills i år, vilket kan jämföras med att 12 108 företag motsvarande period i fjol.

"Det är naturligt att en månad med mycket starka siffror följs av en lite mer dämpad utveckling. Men hittills i år ligger nyföretagandet på plus vilket är positivt", säger Rolf Dahlberg, vd för programvaruföretaget Visma Spcs, i en kommentar.Den största ökningen under februari svarade Västernorrland för, med 14,3 procent. Den största minskningen noteras för Dalarna, med ett minus på 31,1 procent.Även i de tre storstäderna minskade nyföretagandet, allra mest i Malmö med 11,3 procent. Men även här ligger nyregistreringarna på plus sett till årets inledande två månader.