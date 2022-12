Färre grisar och högre skördar i framtiden

Lantbruksekonomen och konsulten Lars Jonasson har räknat på framtiden, på uppdrag av 200-årsjubilerande hushållningssällskapen Malmöhus och Kristianstad. Han tar dock avstamp i gårdagen.

- Det går att se långt tillbaka och hitta en ganska stabil utveckling. Många turer är kopplade till jordbrukspolitiken men ändå finns det saker som händer i alla fall. Det är kopplat till den tekniska utvecklingen med bättre maskiner, nya arbetssätt och högre skördar, säger Lars Jonasson.Fram till 2025 kommer strukturomvandlingen att fortsätta, men på olika sätt för animalieproduktionen och växtodlingen.Familjejordbruken med mjölk eller grisar försvinner. Kvar finns ett fåtal riktigt stora enheter eller riktigt små. Men det finns undantag, nöt- och lammproduktion kommer att fördela sig över flera mindre företag.Trenden visar också på minskande volymer, skånsk grisproduktion halveras till exempel fram till 2025, om trenden håller i sig.Den skånska mjölkproduktionen kan däremot befinna sig vid ett trendbrott. Invägningen har under de senaste åren sett ut att stabiliseras eller till och med öka, något som kan komma att fortsätta.För växtodlingen ser strukturomvandlingen ut på ett annat vis. Det traditionella familjejordbruket har gynnats av den tekniska utvecklingen och skapat en rationell produktion. Framtidens skånska växtodlingsgård behöver inte nödvändigtvis vara jättestor.– Det hänger ihop med olika former av samarbete, genom maskinstationer eller genom att tjänster lejs in. Det går att ta del av fördelarna och fortsätta även framöver.Även om antalet växtodlingsföretag minskar med 16 procent till år 2025 så ser det ut som om de minsta fritidslantbruken och de medelstora växtodlingsföretagen med 1-3 sysselsatta ökar i antal.Visionen presenteras i samband med ett framtidsseminarium på Alnarp under onsdagen. Lars Jonasson har gjort rapporten i samarbete med Gunnar A Johansson och Håkan Rosenqvist. Arbetet har delfinansierats med EU-medel.