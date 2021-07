Färre bönder i riksdagen

Riksdagsledamöterna Jan Andersson (C), Halland och Sven Bergström (C), Gävleborg är bägge lantbrukare. Gemensamt för dem är också att de inte kandiderade i årets riksdagsval.

Växtodlaren Christer Eriksson (C), Västmanland lämnar också riksdagen, liksom skogsmästaren Ola Sundell (M), Jämtland.

Läget är fortfarande osäkert för lantbrukaren Peder Wachtmeister (M), Södermanland, agronomen Betty Malmberg (M), Östergötland och lantbrukaren Sven Yngve Persson (M), Skåne.



Därmed blir antalet lantbrukare i riksdagen färre eftersom inga nya har valts in och det kan få betydelse för riksdagens arbete. Jan Andersson anser att störst betydelse för hur en riksdagsledamot resonerar kring många frågor är eventuell erfarenhet som företagare.

- Det är stor skillnad om lön är något som ska betalas ut den 23:e eller något som kommer in den 25:e, påpekar Jan Andersson.



Många viktiga lantbruksfrågor sammanfaller med andra företagsfrågor och därför anser han att det är hanteringen av finanskrisen som har haft störst betydelse för lantbrukare under den gångna mandatperioden.

Räntorna är viktigare än reglerna för hur många buskar som får finnas på betesmarkerna.



Det var för att få mer tid med familjen som han inte ställde upp i riksdagsvalet.





Föryngring i skogen

Framöver ska han i högre utsträckning än tidigare ta hand om sina tre små barn och även sköta föryngringarna i skogen. Men han har ändå en klar åsikt om vilka politiska frågor som är viktiga under nästa mandatperiod:- Regelförenklingar för företagare.Trots att många namn försvinner, finns också flera riksdagsledamöter med yrken som anknyter till jord- och skogsbruket kvar under nästa mandatperiod.Till dem hör djurskötaren och lantbruksavbytaren Tina Ehn (MP) och lantbrukaren Sten Bergheden (M) från Västra Götaland, jord- och skogsbrukaren Erik A Eriksson (C) och lantarbetaren Ann-Kristine Johansson (S) från Värmland, lantbrukaren Per Åsling (C) från Jämtland, lantbrukaren Otto von Arnold (KD) från Skåne, skogsinspektören Gustav Nilsson (M) från Blekinge samt agronomen Staffan Danielsson (C) från Östergötland.Birgitta Sennerdal