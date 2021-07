Färre angrepp av barkborre nästa år

Bedömningen av årets skador görs i myndighetens tredje och sista rapport till Regeringskansliet över skadeinsekternas framfart i skogarna och bekämpningen av dem.



I rapporten framgår att Skogsstyrelsens prognos för nästa år är att mellan 50 000 och 100 000 skogskubikmeter stående skog ska dödas av granbarkborre. Kampen mot skadeinsekten fortsätter dock och bekämpningsområdet blir kvar i oförändrad omfattning under kommande år. Rådgivning till drabbade skogsägare kan behövas även i fortsättningen, menar myndigheten.



Skogsstyrelsen skriver att vad gäller röd tallstekel är angreppens omfattning under nästa år svåra att förutse. Men myndigheten räknar med att skadorna fortsätter.



Enligt Skogsstyrelsen är antalet snytnaggar ute i skogarna relativt stort just nu. Skadorna på skogen är dock ojämnt fördelade. Enligt prognosen för 2010 blir snytbaggarnas angrepp på skogen stora, men med lokala variationer. Inventeringen av årets snytbaggeskador är inte slutförd ännu.



Inför nästa år kommer Skogsstyrelsen att ta fram en handlingsplan för hur skadorna av granbarkborre, snytbagge, röd tallstekel samt större märgborre ska begränsas.ATL.nu