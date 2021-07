Farlig skadegörare hotar svenska träd

Upptäckten av skadegöraren har gjorts i Boskoop-området där väldigt många trädplantskolor är etablerade. Den holländska växtskyddsmyndigheten har påbörjat bekämpningsinsatser samt infört handelsrestriktioner.



Restriktionerna innebär bland annat krav på att vissa värdväxter ska vara försedda med växtpass vid förflyttning inom EU, till exempel vid försäljning till Sverige.



Jordbruksverket uppmanar alla som köper in lövträd från Holland att vara observanta och kontrollera träden noga efter symptom på den asiatiska långhorningen Anoplophora chinensis.



Baggen är stor och vacker, men farlig då den kan vara förödande för de flesta av Sveriges lövträd. Larverna blir stora och gräver gångar i veden, så att träden försvagas eller dör.

Nyplanterade träd behöver kontrolleras ett par gånger årligen under tre år. Det kan dröja länge innan larverna förvandlas till fullbildade skalbaggar.



Träd från en centimeter i stamdiameter och uppåt kan vara värdväxter. Man kan leta efter gnagspån och runda, cirka en centimeter stora utgångshål där skalbaggen efter kläckningen har gnagt sig ut genom barken. Dessa hål finns vanligen vid trädets rothals och på ytliga rötter. Speciellt träd med missbildningar ska misstänkas.



Långhorningen anses kunna etablera sig i södra Sverige. Skulle vi få in den i landet medför detta allvarliga konsekvenser, både genom skador på våra lövträd och de miljöförluster som detta innebär. Därtill kommer stora kostnader för utrotningsåtgärder och inventeringar som vi är tvungna att genomföra enligt lag. ATL.nu