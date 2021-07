Färgglad potatis bra för hälsan

Det är livsmedelskedjan Sainsburys som nu placerar den purpurröda skönheten i sortimentet, både som råvara till pommes frites och helt naturell. Potatissorten kallas The Purpur Majesty och har korsats fram i USA av Colorado State University. Stammödrar är ursprungliga, sydamerikanska potatislinjer.





Nyttigare

Klimatet borde passa

Passar till Halloween

Färgglad potatis är inget nytt, klassikern Blå Kongo har vid det här laget skojat till många svenska middagstallrikar. Men The Purple Majesty bär dessutom med sig 10 gånger så mycket anthocyaniner som en vanlig, vit potatis.Anthocyaniner sägs ha en positiv effekt på hjärtat och kunna förebygga hjärt-kärlproblem. Pigmentet förekommer i varierande mängd i andra färgade potatisar samt i vindruvor, svarta vinbär och blåbär.Sorten marknadsfördes först i Kalifornien, i ett fåtal specialbutiker, skriver Potato Markets Bulletin. Erfarenheter från odlingen pekade mot att The Purple Majesty skulle fungera bra i det skotska klimatet och i år introducerar skotska Albert Bartlett & Sons sorten via Sainsburys. I år finns sammanlagt 400 ton till försäljning, för nästa år planeras en större odling.Rolf Lindholm, potatisrådgivare på Växa Halland ser det inte som omöjligt att den röda sorten skulle trivas i svenskt klimat.- Varför inte? Skottland ligger ju på samma breddgrad som Sverige? Det handlar nog mer om att ha tid och ork att introducera en ny sort.Sainsburys tror att sorten kommer att sälja bra under Halloweenhelgen som kommer. Rödlila potatismos och bakpotatis eller blodiga chips kan eventuellt bli favoriter.Och priset? Sainsburys tar tolv kronor kilot, okänt hur stor del av kakan som går till odlarna.Marianne Persson