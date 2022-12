Fårfest i Kil under helgen

125 utställare och inspiratörer fanns på plats på i Sannerudsskolan i Kil dit fårfesten flyttades för några år sedan när den hade växt ur de tidigare lokalerna.

Lockar storpublik

Olika användningsområden

Framtidstro - trots allt

Det som började som en liten fest 2006 har successivt växt till ett arrangemang som förra året lockade 8 000 betalande besökare.– Det är lite svårt att säga hur många som verkligen är här under de här dagarna,berättar Karin Granström, landsbygdsrådgivare med inriktning på husdjur tillika styrelseledamot i den arrangerande föreningen, Fåreningen . Alla under 18 år går in gratis och sedan har vi alla utställarna och de som hjälper till med arrangemanget.På fårfesten var det i år ullen som dominerade. Det finns ett stort intresse i att återigen låta den bli en del i verksamheten så att den kan ge inkomst. Idag slänger många av fårägarna sin ull och den blir därmed en kostnad.– Det är ett fantastiskt och miljövänligt material som vi borde ta tillvara på ett mycket bättre sätt, säger Karin Granström.Fårfesten lockar inte bara branschfolk utan även privatpersoner med intresse för hantverk. Det är det som enligt Karin Granström är så fantastiskt med fåret, att det finns så många olika användningsområden.Och det var just hantverket som lockade de flesta. Runt utställarna som sålde garn var det fullt av folk och det var svårt att ta sig fram för att titta på produkterna.Stundtals var det riktigt trångt inne på SannerudsskolanDet vilar en framtidstro över mässan men det finns problem i branschen. Lönsamheten är dålig för många och det är svårt för fårägarna att nyinvestera.De som säljer sina egna köttlådor och skinn och som dessutom lyckas förädla ullen har ganska bra lönsamhet men det har inte alla fårägare möjligheter till.– Det finns en del att göra för att effektivisera fårnäringen. Man måste som fårägare ha kontroll på vad man producerar idag och inte bara tro att det är på ett visst sätt. Man bör sätta upp mål och jobba mot dem och sedan jobba med bra grovfoder till djuren. Då kommer man en bit på väg, avslutade Karin Granström.