Mjölkbilar får väpnad eskort

Fördömer handlingen

Fårbönderna känner sig övergivna av politikerna, eftersom det viktiga regionvalet på Sardinien, som fick även ministrar i Rom att delta i förhandlingarna för att försöka få en lösning, är över. Under ett möte på Sardinien i fredags deklarerade bönderna att de inte kommer att ge upp, utan hitta nya protestformer om ingen lyssnar på dem.

Bönderna ska träffa mejerierna igen i veckan för att försöka få fram ett avtal, men avståndet är stort mellan dem. Mejerierna erbjuder 6,50 kronor per liter mjölk, medan bönderna inte vill gå under 8 kronor. De vill också ha garantier för att priset stiger till 10 kronor per liter före sommaren.