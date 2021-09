Fårägare känner stark oro – ser ingen framtidstro

Vid flera av vargattackerna i Siggeforareviret har rovdjursavvsiande stängsel (RAS) saknats. Något som väckt debatt kring huruvida attackerna skulle ha skett eller inte om det funnits RAS-stängsel kring fårhagarna.

Enligt Gudrun Haglund-Eriksson, ordförande i Svenska fåravelsförbundet, är frågan långt mer komplicerad än så. Hon tycker också att man väljer att fokusera på fel sak:

– De flesta hänger upp sig på att det är djurägarna som är skyldiga att stängsla med RAS för att skydda sig från varg. Men enligt lagen ska vi stänga våra djur inne, inte någon annans djur ute, säger hon.

I dag kan fårägare söka bidrag från länsstyrelsen på 50 kronor per meter stängsel, men enligt Gudrun Haglund-Eriksson är den faktiska kostnaden betydligt högre än så.

– Att sätta upp RAS-stängsel kostar mellan 80 till 200 kronor per meter, utöver det ska också det gamla stängslet tas bort och det ska röjas. Därefter kommer underhållet per år. RAS-stängslet behöver underhållas minst två till tre gånger per år. Regeringens avsatta pengar är inte i närheten av de faktiska kostnaderna, säger hon.

Från och med den 1 mars i år får fårägare vars får blivit rivna av varg full kompensation för de skador man åsamkats. Men det är en sanning med viss modifikation, menar Gudrun Haglund-Eriksson:

– Flera av de ersättningar som går att ansöka om vid ett rovdjursangrepp är kopplade till regler som faller under statsstödsreglerna med ett maxtak och tre års begränsning. Där ligger även torkstödet och vissa andra stöd som röjning vid stängsel, säger hon och fortsätter:

– Hur kan ersättning för skada ses som ett statsstöd och falla under minimireglerna? Om ett nytt angrepp sker året efter att man fått en total ersättning som motsvarar 250 000 kronor, får man ingen ytterligare ersättning.