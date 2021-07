FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO:s tidigare prognos talade om en ökning av dagens matproduktion upp till 70 procent om världens nio miljarder människor ska kunna äta sig mätta 2050. I den nya stora rapporten, ”The future of food and agriculture – alternative pathways to 2050”, minskas den siffran till cirka 40 procent.