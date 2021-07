FAO-inspektörer på Haiti

Vad gör ni just nu?

- FAO:s representanter åker nu bland annat runt och inspekterar hur svårt infrastrukturen för jordbruket är drabbad. Man kommer till exempel att rikta in sig på att reparera skadade bevattningskanaler och vägar på landsbygden.



Hur ser matförsörjningen ut?

- Folk är i desperat behov av mat. Redan före jordbävningen har Haiti lidit av svåra problem beträffande matförsörjningen. FAO:s uppskattning är att hälften av Haitis befolkning var undernärd redan före katastrofen.



Enligt FAO behövs det 23 miljoner dollar till jordbruket i jordbävningsdrabbade Haiti. Vad ska de användas till?

- Att återuppbygga produktionsförmågan är huvudfokus. Man förväntar sig ganska stora folkomflyttningar i och med att folk tvingas fly från städerna på grund av de svåra förhållanden som råder där och ta sig ut på landsbygden, där människor redan har svårt att försörja sig själva.



Vad odlar man i Haiti?

- Ris, majs och bönor är viktiga för grundförsörjningen. Viktmässigt är det socker som produceras mest, vad gäller värde är mango och guava mest betydelsefullt.



Vilka problem finns?

- Det är ett oerhört fattigt land. En så stor del som 80 procent av Haitis befolkning arbetar inom jordbrukssektorn. Även många stadsboende är beroende av vad man odlar på bakgårdar och i tätortsnära natur.



Vad är viktigt just nu?

- Inom 5-6 veckor ska vårsådden vara i gång. Det är extra viktigt att man kommer i gång med den så att försörjningsmöjligheterna säkras framåt. I en tid när människor kanske lever i chock och finns det risk att man hamnar i en viss apati. Tove Nilsson