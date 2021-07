Fängelse för svindlande mjölkbönder

De båda mjölkbönderna dömdes i en domstol i Pordenone för bedrägeri till fängelse i vardera tre och ett halvt år i fängelse, skriver Dairy Reporter.



Bedrägeriet gick ut på att bönderna skapade kooperativa företag som bara existerade på papper. Sedan sålde de sin mjölk till mejerierna via dessa företag. Eftersom det enligt EU:s regelverk är första köparens ansvar att kräva ut eventuella straffavgifter från bönderna för överskridna mjölkkvoter lyckades de fifflande mjölkbönderna undkomma sina straffavgifter. Detta trots att de i praktiken sålde sin mjölk direkt till mejerierna.



Enligt Olaf, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, har några av de som varit involverade i bedrägeriet redan dömts i en domstol i Saluzzo. Olaf konstaterar att domarna innebär ett tydligt prejudikat för hur liknande fall ska hanteras i Italien i framtiden.



I Italien har liknande bedrägerier lett till att straffavgifter på drygt 100 miljoner euro inte betalats in under perioden 1998 till 2006.ATL.nu