Familjejordbruk avgörande för matförsörjningen

Under FN:s internationella år för familjejordbruk (IYFF) 2014 har Copa-Cogeca betonat den ökande betydelsen av familjejordbruken – ryggraden i landsbygdens ekonomi. Vi har pekat ut de nyckelåtgärder som krävs för att förverkliga deras fulla potential för att skapa arbetstillfällen, öka EU: s ekonomiska tillväxt, producera livsmedel av hög kvalitet och ta hand om miljön.

Jag kommer själv från en ett familjejordbruk och jag är glad över att FN valde 2014 som familjejordbrukets år och att sätta världens fokus på den roll som familjejordbruk har.att ha ett dynamiskt, modernt och uthålligt jordbruk som säkerställer livsmedelsförsörjningen för miljontals människor över hela världen. Detta är särskilt viktigt med tanke på att efterfrågan i världen på livsmedel förväntas växa med 60 procent till 2050.EU:s jordbrukssektor, som sysselsätter nära 26 miljoner människor, mestadels i familjejordbruk, är en drivkraft för tillväxt och jobb på landsbygden. Produktionsvärdet är över 400 miljarder euro. EU är också världens största exportör av jordbruksprodukter och livsmedel.inför utmaningar i form av höga kostnader för insatsvaror, klimatförändringar och handelshinder. De drabbas just nu av Rysslands stopp för import av jordbruksprodukter – något de inte är ansvariga för.Olika sätt att förbättra situationen för familjejordbruken har diskuterats i en rad evenemang organiserade av Copa-Cogeca under året, också i samarbete med FAO, World Farmers Organisation (WFO) och EU-kommissionen. Vi redovisade våra krav i en bok som FAO lanserade i november vid avslutningen av FN:s internationella år för familjejordbruk.att familjejordbruken – i alla former – fortlever måste de vara ekonomiskt livskraftiga. Jag uppmanar därför statschefer och regeringar att se till att familjejordbruk är prioriterade i deras agendor. Framför allt måste de se till att:• Familjejordbruk har tillgång till land och naturresurser.• Investeringarna i sektorn ökas och att forskning, innovationer och innovativa lösningar främjas.• Underlätta bildandet av jordbrukskooperativ, de bidrar till att stärka bondens ställning i livsmedelskedjan.• Bönder får lämplig utbildning.• Kvinnors insatser i familjejordbruken erkänns över hela världen.• Unga bönder får stöd att komma i gång.• Orättvisa och missbruk i livsmedelskedjan åtgärdas.• Icke-tariffära handelshinder undanröjs och satsningar görs för att öka exporten.• Familjejordbruk har tillgång till internet och övrig infrastruktur i likhet med övriga samhället.Jag hoppas verkligen att 2014 inte bara ses som ett sätt att fira FN:s internationella år för familjejordbruket utan detta också medför förändringar som förbättrar familjejordbrukets situation. Vi behöver se till att denna process löper vidare in i 2015 och längre än så.Pekka PesonengeneralsekreterareCopa-Cogeca