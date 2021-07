Fältförsök tvingas bort

ÖRJA ATL

- Det är med delade känslor vi gör det. Det är ett stycke lantbrukshistoria man rör om i. Men det är bättre att vi gör det under kontrollerade former än att det skövlas bort, säger Per-Göran Andersson, försöksledare vid Hushållningssällskapet Malmöhus.



Marken som bördighetsförsöket ligger på har Landskrona stad sålt till transport- och logistikföretaget DSV som ska förvandla 100 hektar av den bördigaste jorden i Sverige till ett stort logistikcentrum.



Försökets rutor har under åren gödslats med olika intensitet och bidragit med ett unikt material och kunskapsunderlag för forskare, rådgivare och lantbrukare om hur bördigheten förändras över tid med olika strategier.

- Försöket har varit flitigt använt i kunskapsuppbyggnad och är internationellt känt. Det har genererat kunskap som är värd flera 100 miljoner kronor, säger Per-Göran Andersson.





Unik baltisk moränlera

Ingen informerades

Osäkert om nya platsen

Försöket i Örja samt ett försök i Sydskåne är de enda som representerar den baltiska moränleran som finns i Skåne, Själland, Baltikum och delar av norra Tyskland. Totalt finns det tio bördighetsförsök i Sverige. Enligt beräkningar som Göte Bertilsson, doktor i agronomi, har gjort visar försöksresultaten att jordbruket kan tjäna eller spara 300 kronor per hektar och samtidigt bli mer hållbart och miljövänligt.Räknat på en miljon hektar i Sydsverige innebär det 300 miljoner kronor per år. Till det kommer den utländska arealen som också kan gynnas av kunskapen. En viktig lärdom av försöket är att dagens odlingssystem i det högavkastande växtodlingsjordbruket i längden tär på mullhalten och bördigheten.- Men det tog 30 år innan vi kunde se det. Därför vill vi fortsätta med försöket, säger Per-Göran Andersson.Varken hushållningssällskapet eller SLU fick veta något om försäljningsplanerna förrän ett brev från staden damp ner i juni förra året. Där meddelades att Landskrona hade beslutat att sälja marken som vid tidpunkten arrenderades ut. Per-Göran Andersson och andra som var engagerade i försöket försökte övertyga politiker och DSV om att försöket skulle få vara kvar.- Vi kunde ha gjort något positivt av det. Varför inte göra en grön oas mitt i asfaltområdet? Men det var bara: Ni ska väck!Så småningom växte idén fram att flytta hela försöket. Det lät till en början som ett huvudlöst projekt, menar Per-Göran Andersson, men staden gick med på att stå för halva flyttkostnaden. Nu är grävmaskinerna i full gång med att skala av matjorden till 30 centimeters djup i försöksrutorna som är 6,25 meter breda och 18 meter långa.Det finns 64 rutor och totalt ska 2200 kubikmeter jord från den totala ytan på 7200 kvadratmeter flyttas till Borgeby gård som drivs av hushållningssällskapet.Där har den befintliga matjorden flyttats för att ge plats åt jorden från Landskrona. Skanska som utför arbetet har fått noggranna instruktioner. Mellan varje last rensas vagnar och grävmaskinens band för att inte jord från olika rutor ska blandas.På den nya försöksplatsen är bördigheten lägre, alven ser annorlunda ut och det är osäkert om det flyttade försöket kommer till sin rätt. Till hösten ska vete sås på platsen och en indikation på hur flytten av matjorden har fungerat är hur stor skörden blir.Tove Nilsson