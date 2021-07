Fallande priser för stora handelsgrödor

Rapporter om gynnsam väderlek för sojabönorna i USA och för vetet i Australien har gjort att förväntningarna nu är stora på att priserna kommer att falla ytterligare.



Förväntade stora skördar kommer ovanpå redan rekordstora lager i kombination med dämpad efterfrågan på grund av den ekonomiska krisen.



Vetepriset föll en procent i förra veckan i handeln på Chicago-börsen och öppnade på ungefär oförändrade nivåer i Asien, kring 1,14 kronor per kilo för leverans i december. Vissa bedömare tror att priset kan falla ytterligare och för svenska odlare förvärrar den allt starkare kronan läget.



Sojabönor föll också en procent i förra veckan och handlades på måndagsmorgonen till 2,37 kronor per kilo för leverans i november och majs för leverans i december till 68 öre per kilo.

Jerry Simonsson