Fall av fågelinfluensa konstaterad i Sörmland

Det är ett fall av fågelinfluensa som nu konstaterats hos tama höns i Flen, skriver länsstyrelsen i Södermanland på sin hemsida.

Sedan tidigare har Statens Veterinärmedicinska anstalt (SVA) konstaterat fem fall av fågelinfluensan i Skåne och Kalmar län under december, bland annat har fler än 3 000 kalkoner avlivats på en gård i närheten av Löderup, i södra Skåne.

Även flera fall bland vilda fåglar i Skåne, Kalmar län, Halland och Östergötland har konstaterats under perioden oktober till december.

I Europa har drygt 550 fall av fågelinfluensa bland tamfåglar och på fåglar i fångenskap konstaterats sedan början av september, vara 105 av fallen de senaste sju dagarna, skriver SVA i sin Epidemiologisk lägesbild. Italien sticker ut med totalt 280 utbrott, men även länder som Danmark, Tyskland, Ungern, Tjeckien, Nederländerna och Storbritannien är drabbade. I Frankrike har åtta utbrott rapporterats in i ett område med produktion av ankor och gäss i sydvästra Frankrike, ett område som tidigare drabbats hårt av fågelinfluensa.

Massavlivning i Frankrike

Över 600 000 kycklingar, ankor och andra fjäderfän har avlivats i Frankrike sedan början av december, enligt siffror från landets lantbruksdepartement, i ett försök att begränsa ett pågående utbrott av fågelinfluensa. Även förra vintern drabbades Frankrike av fågelinfluensan. Den gången avlivades runt 3,5 miljoner fjäderfän och regeringen spenderade miljontals euro på att kompensera drabbade uppfödare.

I Danmark ska 36 000 kalkoner avlivas sedan fågelinfluensa har konstaterats på en gård på Lolland. De senaste dagarna har flera hundra kalkoner från gården dött.

Utbrotten gör att flera länder i Europa nu inför förhöjd skyddsnivå för tamfåglar.

Förra säsongen var den värsta i Sverige någonsin, med 22 drabbade gårdar, de allra flesta i södra Sverige. Och enligt SVA väntas risken för utbrott öka under kommande månader.

En anledning till spridningen är flyttfåglars rörelser. Ofta drabbas vilda fåglar men vissa år även tamfåglar.