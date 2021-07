Fågelkonsumtionen fortsätter öka kraftigt

Konsumtionen av kött ökade med 1,3 procent till 84 kilo per person. Det visar Jordbruksverkets statistik över livsmedelskonsumtionen i Sverige.



2008 var ett år som präglades av höga matpriser och lågkonjunktur. Matens klimatverkan kom i fokus och aktuella trender var ekologiskt, rättvisemärkt och närodlat.



2008 åt svenskarna ungefär lika mycket mycket griskött som året innan, drygt 36 kilo.

Konsumtionen av nötkött minskade med 1,6 procent, till 25 kilo per person.

Det köttslag som fortsatte att öka var fjäderfäkött. Konsumtionen av fjäderfäkött ökade med 8,5 procent, till 18 kilo per person.



2008 framhölls framförallt nötköttet som negativt i klimathänseende och man väntade att konsumtionen av nötkött skulle minska, till förmån för gris- och fjäderfäkött.

Minskningen av nötköttskonsumtionen blev inte stor, men den successiva ökningen från 2002 mattades definitivt av.

ATL.nu