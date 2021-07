Få vildsvinsskador att rapportera?

Johan Månsson leder projektet från Viltskadecenter i Bergslagen. Han säger till Sveriges Radio Sörmland att han hade förväntat sig avsevärt fler rapporter om vildsvinens härjningar.



I de fyra län som ingår - Sörmland, Örebro, Kronoberg och Skåne - har det kommit in mellan 3 och 10 rapporter per län. I Sörmland, som av jägare uppskattas ha uppemot 40 000 vildsvin, har det bara kommit in 3.



Johan Månsson gissar att de få rapporterna beror på att undersökningen är dåligt känd bland lantbrukarna. En annan förklaring kan vara att den hårda vintern minskat antalet vildsvin och att skadorna därför inte är så stora just i år.

- På många håll har man stora problem med stora skador. Frågan är bara hur man ska få in rapporter på de här skadorna, säger Johan Månsson till SR Sörmland.



Rapporterna som trots allt kommit in ska analyseras under hösten och vintern. På grund av det låga antalet rapporter kan det bli så att projektet fortsätter även under 2011.ATL.nu