Få bönder vågar bygga ut

Inom mjölkproduktionen är minskningen dramatisk.

Allt färre kor

Stor variation

Oroande utveckling

Fjäderfä en ljusglimt

Där har har antalet nya platser för kor mer än halverats sedan 2008 - och den nedåtgående kurvan håller i sig.Det framgår av Jordbruksverkets årliga sammanställning av antalet ansökningar om förprövning hos landets länsstyrelser.Antalet förprövade platser för mjölkkor under 2014 uppgick till 8 800.Kvoten mellan antal mjölkkor, cirka 345 000, och antalet förprövade platser motsvarar en livslängd hos investeringarna på drygt 40 år.Skulle en så låg investeringstakt gälla en längre tid kommer antalet kor att falla avsevärt framöver, befarar Jordbruksverket.Även utvecklingen av antalet förprövade platser för dikor går bakåt.Visserligen är fjolårets 5 700 förprövningar något fler än föregående år, men sett över tid är utvecklingen negativ.Antalet förprövade platser för övriga nötkreatur (ungdjur) blev under förra året 24 000, vilket är ungefär samma antal som under 2012 och 2013.Även när det gäller grisar är den långsiktiga trenden nedåtgående.Antalet förprövade platser för suggor har fallit från närmare 15 000 år 2001 till cirka 2 000 under 2011 till 2013. Förra året uppgick antalet platser till 3 300.För slaktgrisar har variationen varit stor genom åren. Mellan 2001 och 2003 uppgick antalet förprövade platser till 35 000. Efter en topp 2013 föll antalet under 2014 till 3 900.Den bristande investeringsviljan är oroande, enligt Jordbruksverket."I förlängningen kan resultatet av låga byggnadsinvesteringar bli färre djur och att mer jordbruksmark i särskilt skogsbygder tas ur bruk och det attraktiva landskapet påverkas negativt", skriver myndigheten.Den svenska produktionen av mjölk, nötkött och griskött har ökat något under 2014, även om den långsiktiga trenden är fallande."Uppgifterna om förprövningar indikerar inte någon vändning av produktionstrenden den närmaste tiden", konstaterar Jordbruksverket.En ljusglimt finns dock i statistiken.Det djurslag där trenden varit tydligt uppåtgående är värphöns.Där har kurvorna för antalet förprövade platser pekat uppåt de senaste åtta åren.Siffran för 2014 uppgick till närmare 700 000, enligt Jordbruksverkets sammanställning.