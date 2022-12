Färre bönder i riksdagen

Under förra mandatperioden fanns nio riksdagsledamöter som på riksdagens hemsida eller på valsedeln beskrev sig själva som lantbrukare, agronom, lantarbetare, lantbruksavbytare eller jord- och skogsbrukare.

Efter valet finns det endast sex, varav två är nya. Nykomlingarna är Kristina Yngwe (C) och Anders Forsberg (SD), rapporterar ATL:s papperstidning.Som ATL tidigare har berättat förlorar fyra av åtta riksdagspartier sina jordbrukspolitiska talespersoner som inte kommer in i riksdagen. De med jordbrukstitlar som lämnar riksdagen är Ann-Kristine Johansson (S), Peder Wachtmeister (M), Staffan Danielsson (C), Erik A Eriksson (C) och Tina Ehn (MP). Läs mer om riksdagspolitiken i ATL:s papperstidning eller i e-tidningen.