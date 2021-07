Extremt mycket vilt på vägarna

Älgolyckorna har ökat med över 300 procent de första veckorna i januari, jämfört med samma period förra året i Värmland.

- Jag gjorde en sammanställning över en kort period. Det brukar vi inte göra, men jag ville att media skulle komma ut med en varning till bilister, säger Bengt Stevensson, länsansvarig för Nationella Viltolycksrådet i Värmland men också polisens presstalesman.

Från den förste januari till den 19 januari i år har det rapporterats in 76 älgolyckor och 182 rådjursolyckor i Värmland. Förra året samma period rapporterades det in 20 älgolyckor och 108 råddjursolyckor. En ökning med över 200 procent av olyckorna med älg och råddjur.

Vad beror den dramatiska ökningen på?

- Det går inte att säga tvärsäkert, men jag tror att problemet till största delen beror på att hela Värmland är snötäckt. Det ligger en halvmeter snö på många ställen. Det är lättare för viltet att gå på vägen och det är svårt för djuren att snabbt ta sig undan.

Bengt Stevensson berättar att bilister har rapporterat att älgar och rådjur halkar omkull på de hala vägarna och inte kommer undan i tid.

- Det beror också på att vi bilister håller kanske också för hög hastighet.

Kan ökningen bero på en ökad viltstam?

- Det kan bero på en ökad viltstam, men inte i den storleken att viltolyckorna ökar så mycket som de gör nu.

Det skedde en skärpning av lagen om rapportering av sammanstötning med vilda djur som trädde i kraft den 1 januari i år.

Kan skärpningen ha betydelse för rapporteringen?

- Jag tror inte det. De flesta älgolyckor har rapporterats in tidigare också. Det är jag övertygad om, säger Bengt Stevensson. Härje Rolfsson