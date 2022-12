Extra skatt för en miljon bilägare

"Vi skickar ut avierna under nästa vecka och det är samma betalningsregler som gäller som för fordonsskatten normalt", skriver Transportstyrelsen i ett presmeddelande.

Vill öka intäkterna

Gräns vid 200 kronor

Riksdagen beslutade att höja fordonsskatten för personbilar, husbilar, lätta lastbilar och lätta bussar vid årsskiftet.Höjningen görs för att få in mer pengar och för att ytterligare stimulera ägandet av miljövänliga fordon.För personbilar av årsmodell 2006 eller senare samt personbilar som uppfyller kraven för miljöklass 2005 är höjningen större ju mer koldioxid bilen släpper ut.Höjningen innebär i vissa fall att den fordonsskatt som bilägare betalat in tidigare under 2014 inte längre når upp till den nya skattenivån.För att täcka upp kommer fordonsägare behöva göra en extra inbetalning.Om beloppet på den extra inbetalningen är mindre än 200 kronor behöver dock ingen inbetalning göras, enligt myndigheten.