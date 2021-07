Extra pengar till skånska mjölkbönder

Tilläggsbetalningen gäller retroaktivt från 1 oktober och innebär att det genomsnittliga avräkningspriset blir 3,73 kronor per kilo mjölk fram till årsskiftet.



Bakgrunden till höjningen är företagets positiva delårsbokslut. För årets första åtta månader redovisas ett resultat på 51,1 miljoner kronor. Det kan jämföras med 37,6 miljoner kronor för motsvarande period förra året.



- Vi har haft en mycket stark försäljningsutveckling för såväl färskvaror som våra fruktdrycker Bravo och Proviva under årets första åtta månader. Det ger oss nu möjligheter att kunna betala våra ägare ett högre avräkningspris, konstaterar Skånemejeriers vd Björn Sederblad i en kommentar.



Skånemejeriers leverantörer får utöver tilläggsbetalningen även 15 öre per kilo levererad mjölk för mejeriföretagets försäljning av Proviva AB till franska Danone. Dessa pengar betalas ut retroaktivt för perioden 1 januari till 30 september i år.ATL.nu