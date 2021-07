Extra lång timmerbil ger stor miljövinst

Thomas Hedlund, logistikchef på SCA Skog, säger i ett pressmeddelande från SCA att bilen under sin tid på vägarna sparat in 56 000 liter diesel och lett till minskade utsläpp på 140 ton koldioxid. Detta i jämförelse med att köra vanlig timmertransport med tre virkestravar.



Ett-bilen har körts fram och tillbaka på den 16 mil långa vägen mellan virkesterminalen i Överkalix och SCA:s industrier i Munksund. Under sina 18 månader i trafik har den extra långa bilen transporterat 80 000 kubikmeter virke med 650 färre lastbilslass, något som tjänat in 21 000 mil.



Miljöeffekten är så pass tydlig att Thomas Hedlund tycker det är dags att utvidga projektet, exempelvis på sträckan mellan Töva-terminalen och SCA:s industrier i Sundsvall. Han hoppas på grönt ljus för sådan testkörning från Trafikverket och Transportstyrelsen.ATL.nu