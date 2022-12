Extra dyrt att söka stöd i år

– Det är inte långt kvar tills kostnaden för att få gårdsstödet överstiger själva gårdsstödet, säger Johan Karlzén.

Mycket oklarheter

Har kostat

Svart träda

Han driver handelsbolaget ÅRE i Rydsgård nordväst om Ystad i Skåne. Där brukas omkring 1 500 hektar mark i ett samarbete mellan Ågerup, Rydsgård och Elsagården.Johan Karlzén upplever att det i år har varit så mycket oklarheter kring årets nya stödregler och SAM-ansökningsprocess att inte ens rådgivarna har kunnat reda ut dem ordentligt.Den ökade byråkratin har gjort att företaget har fått öka sin rådgivning med en tredjedel och ändå känner sig Johan Karlzén inte helt bekväm med resultatet.– Skulle det komma en nitisk kontrollant så är jag inte säker på att vi har gjort helt rätt. Det är för många saker som hänger i luften och för många tolkningsfrågor.Förutom ökade rådgivningskostnader har omställningen för att få fram ekologisk fokusareal (EFA) kostat flera hundratusen kronor. Företaget har gräsremsor som tidigare varit stödberättigade under grödkod 49.De får enligt reglerna inte överföras till EFA vilket har lett till att många lantbrukare kör upp dem i år för att kunna få in dem som fokusareal vid nästa ansökningstillfälle.Johan Karlzén har remsor som legat uppåt tio år och vill inte köra upp dem.– Vi har väldigt fina biotoper där. I dag växer det gräs och klöverblandningar och djuren trivs. Där springer fasaner och rådjur och allt möjligt. Och nu får vi sätta igång och plöja upp dem för att skapa en ny sådan här remsa. Då undrar man om de som gör stödreglerna verkligen har tänkt hela vägen här.För att slippa köra upp alla remsorna lägger han närmare 30 hektar i svart träda för att få ihop till fokusarealen.Där har han sprutat ned höstvetet. Den döda spannmålen ligger nu som en gulröd matta i det i övrigt gröna landskapet. Den ska plöjas upp inom kort.Johan Karlzén räknar med att den svarta trädan kostar över 100 000 kronor bara i förlorade skördeintäkter.Utöver det ska nytt utsäde köpas in till de uppkörda gräsremsorna. Och samtidigt har alltså rådgivningskostnaderna ökat och gårdsstödet sänkts. Enligt Johan Karlzén gynnar de nya reglerna varken lantbruket eller miljön.– Det kan ju inte vara meningen att det ska vara såhär, säger han. Stöden upplevs som ren idioti ––– Jordbruksverket försvarar sig