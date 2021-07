Exporten av travhästar minskar något

Sammanlagt exporterades 814 travhästar under 2009. Det kan jämföras med 899 under 2008.



Av de hästar som exporterades under förra året hamnade de flesta i Finland (310 stycken). Norge köpte 162 hästar och Danmark 148. Utanför Norden såldes flest svenska travhästar till Malta (79 stycken) och Tyskland (43 stycken).



Enligt Hästsportens Hus har Sverige under hela 2000-talet varit Europas ledande exportör av travhästar. Sverige har bland annat exporterat fler travhästar än Frankrike som föder upp tre gånger fler hästar.



De minskande siffrorna under 2009 beror bland annat på att Danmark och Norge minskat sin import av svenskuppfödda travhästar. Finland däremot ökade sin import av svenska hästar under förra året.ATL.nu