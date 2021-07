Expertråd för matland utsett

LRF:s ordförande Lars-Göran Pettersson, Svenska Jägareförbundets ordförande Torsten Mörner och Bodil Cornell som är verksamhetsledare vid Eldrimner, resurscentrum för småskaligt mathantverk, tillhör dem som jordbruksminister Eskil Erlandsson valt ut till sitt expertråd. Han presenterade det på onsdagen i samband med politikerveckan i Almedalen på Gotland.



Expertrådet ska bistå regeringen i arbetet med att utveckla och förnya visionen Sverige som det nya matlandet.

Medlemmarna i expertrådet har särskilda kunskaper inom primärproduktion, förädlad mat, offentlig mat, matturism och restaurang. Gruppen ska träffas två gånger per år för att diskutera hur arbetet med visionen kan utvecklas. En viktig del av uppdraget är att vara rådgivare till ministern och ge inspiration i det fortsatta arbetet, enligt ett pressmeddelande.



Övriga medlemmar i expertrådet är Annika Unt Widell som är projektledare för Skolmatens vänner, matprofilen och opinionsbildaren Maria Masoomi, Fredrik Eriksson som är krögare vid Långbro Värdshus och kreativ ledare för Restaurangakademien, Magnus Dafgård som är vice vd för livsmedelsföretaget Gunnar Dafgård AB, Jill Axelsson vid västsvenska Turistrådet, Per Styrgård som är chefredaktör för tidningen Gourmet, Carl-Jan Granqvist som är krögare och vinkännare och som har byggt upp Måltidens hus och restauranghögskolan i Grythyttan, Per Bengtsson som är delägare och kreativ ledare för restaurang PM & Vänner i Växjö samt Mathias Dahlgren som är kreativ ledare och vd för restaurang Mathias Dahlgren på Grand Hôtel Stockholm.ATL.nu