Exotiska trädslag lockar skogsägare

- Allt växer bättre än gran, slog skogsförvaltaren Espen Möller Madsen fast och tog på lördagen med sig ett 50-tal skogsägare på en aha-upplevelse i skogen.

Mest imponerande var ett bestånd grandis (kustgran) som på 60 år växt till över 1 200 kubik per hektar. Kalkylen visar på en vinst på över 6 000 kronor per hektar och år.



På Trolleholm planterar man en del av den sämsta åkerjorden. Men man lämnar allt mer granen, främst eftersom den inte ger kvalitet och stormar gör slutavverkningen svår att planera. I stället satsar man på barrträden grandis, lärk, douglas, och julgranar i form av nordmanniana. På lövsidan minskar man på bokskogen, och ökar på med ek, sykomorlönn och poppel.



- Är det kvalitet så är där en marknad. Men vi vill ju bara sälja när marknaden är bra, är inte det ena trädslaget bra, så hoppas vi det andra är bra, säger Espen Möller Madsen.

En av deltagarna var konsthistorikerna Gunilla Folkesson, som just ärvt en skog.

- Ärver man någonting gäller det att skaffa kunskap, och då gäller det att vara med här. Nu tycker jag det är kul, men för ett par år sedan var det främmande.

Torbjörn Esping